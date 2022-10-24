Журналист Красовский извинился за скандальное высказывание о детях

Антон Красовский Фото: Кадр видео

Журналист Антон Красовский извинился за скандальное высказывание о детях, которое прозвучало в эфире телеканала RT.

"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей, - заявил Красовский в беседе с РБК. - Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться".

Как ранее писал сайт KP.RU, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала "диким и омерзительным" высказывание Красовского о том, что детей, которые говорят, что "москали оккупировали Украину", нужно "топить". Симоньян подчеркнула, что после этого сотрудничество издания с Красовским приостановлено.

Напомним, читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который потребовал поставить Киеву дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО).