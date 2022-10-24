В зоне падения самолета Су-30 в Иркутске повреждены несколько соседних строений

В зоне падения самолета Су-30 в Иркутске повреждения несколько соседних строений Фото: Фото очевидцев

Несколько соседних строений получили повреждения в результате крушения военного самолета Су-30 на двухквартирный дом в Иркутске в минувшие воскресенье, 23 октября. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Южаков.

«Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем», - заявил заммэра.

В понедельник, 24 октября, специалисты администрации Ленинского округа начнут осмотр близлежащих участков для того, чтобы для уточнить значимость ущерба, который понесли жители соседних домов.

Напомним, военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в минувшие воскресенье, 23 октября. В результате падения возник пожар, площадь которого достигла 200 кв. м. Позже МЧС заявило, что воздушное судно упало во время проведения испытательного полета. Как стало известно жертвами крушения стали два пилота. Сообщалось, что жертв среди местных жителей нет.

Как писал сайт KP.RU, Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по данному факту. Речь идет о ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».