Более половины россиян не против получать консультации врача в мессенджере и его блоге Фото: Александр ГЛУЗ

Россияне высказались, как относятся к врачам-блогерам. Треть россиян (32%) считают такую категорию специалистов очень востребованную. Каждый четвертый опрошенный следит за диетологами и фитнес-тренерами, а 15% мотивационными коучами, а 7% – за психологами и консультантами по сну.

Участники не только следят за врачами-блогерами, но и готовы пользоваться их услугами через соцсети. Получать консультации онлайн считают допустимыми 58% респондентов.

А 32% полагают, что диетологи могут консультировать в рамках своего блога. При этом каждый пятый полагает, что лечить других людей такой специалист может только если сам достаточно похудел.

Несмотря на то, что большинство россиян (36%) готовы получать консультацию онлайн, они не хотят, чтобы врач описывал их клинический случай в своем блоге.

При этом популярность врача в блоге для многих является основополагающим, чтобы довериться специалисту. Такой ответ выбрали четверть россиян.

А каждый шестой (15%) участник опроса, прежде чем отправиться к врачу, изучает отзывы о нем в Сети. В Telegram за специалистами предпочитают следить 37%, а VK – 35%.

Такие результаты были известны в ходе совместного исследования онлайн-сервис для управления здоровьем Budu и система аналитики Telegram-каналов и чатов TGStat, пишет "Газета.Ru".

Тем временем, россияне за девять месяцев 2022 года купили на 59% меньше легковых автомобилей чем за аналогичный период в минувшем году. Всего жителями РФ было куплено в этом году 475 тысяч новых машин, пишет ФАН.

А аналитики выяснили, что 41% работодателей смотрят на социальные сети кандидатов. Из них 21% признались, что профили кандидатов в соцсетях могут повлиять на решение о найме, а для 15% опрошенных проверка социальных сетей — лишь формальность. Еще 5% участников исследования подтвердили, что соцсети прямо влияют на решение о найме, пишет RT.