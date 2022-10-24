Российский торговый флот переориентировал поставки с Запада на Восток

Российские торговые суда стали видеть чаще в восточных портах, чем в западных Фото: REUTERS

На фоне резкого снижения морских перевозок в западные страны, спровоцированного антироссийскими санкциями, торговые суда РФ стали значительно чаще заходить в порты восточных стран. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании Lloyd`s List Intelligence.

Так, в третьем квартале 2022 года зафиксировано 1116 заходов в порты Турции, что на 44,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличение прибытий торговых судов России наблюдается и в китайских портах – 391 заход (+17%).

Опрошенные изданием эксперты полагают, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем – Россия продолжит переориентировать поставки в Европу на Турцию, Китай, Индию и Африку.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа. Он напомнил, что на Европу приходилось три четверти российского экспорта природного газа и свыше половины – нефти.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.