Доктор наук сообщил о неэффективности кремов и мазей от варикоза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор медицинских наук и руководитель Центра флебологии «СМ-Клиника» Олими Ширинбек рассказал о неэффективности кремов и мазей от варикозного расширения вен.

В медицинской практике принято разделять проблему так: менее 1 мм – сосудистые «звездочки», «сеточка» - менее 3 мм. Расширение подкожных вен, достигающее 3 мм и более, называется варикозом.

Провоцирует варикоз нарушение строения венозных клапанов, что приводит к застою крови и проблемам. Боли в ногах, тяжесть, судороги, зуд и жжение – все это следствие проблемы. Многие жалуются на то, что ноги «устали и отяжелели».

Сам по себе варикоз не несет опасности, но он может приводить к тромбозу вен. А уже он угрожает жизни. В любой момент тромб может оторваться и по кровотоку дойти до сердца, закупорить легочную артерию.

- Помимо тромбоза, варикоз может осложниться появлением трофических язв голеней, а также кровотечением из расширенных вен ног, – говорит флеболог «Газете. Ru».

Основные факторы риска возникновения варикоза как у мужчин, так и у женщин - это малоподвижный образ жизни, избыточный вес, курение. А у женщин добавляется к списку беременность.

Врач отмечает, что чаще всего в таком случае назначаются кремы и мази, но они не лечат проблему. За счет анестетиков и эфирных масел, присутствующих в составе средств, возникает охлаждающий эффект и притупляется чувство жжения. Симптомы убираются, но варикоз не лечится.

Помощь могут оказать инъекционная склеротерапия, использование лазера или биологического клея – в случае варикозной болезни.

Профилактикой варикоза станет отказ от курения, использование контрастного душа, занятия плаванием, аквааэробикой, дыхательными упражнениями и утренняя гимнастика, передает телеканал "360".

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