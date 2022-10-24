Группа украинских диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области

На линии фронта в Херсонской области в плен была захвачена украинская группа диверсантов. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», - заявил заместитель главы администрации региона в видеообращении, которое было в его Telegram – канале в понедельник, 24 октября.

Как сообщается, в районе реки Ингулец была также сорвана попытка прорыва линии обороны. Стремоусов отметил, что российские войска контролируют ситуацию в регион.

Напомним, на прошлой недели, 19 октября, в администрации города Алешки объявили о начале организованного перемещения жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона. Незадолго до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом жителей в другие российские регионы, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры.