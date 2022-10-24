Власти Херсона объявили о формировании территориальной обороны города

В Херсоне началось формирование территориальной обороны, в которую могут вступить все оставшиеся в городе мужчины. Такое заявление сделала пресс-служба военно-гражданской администрации региона.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», - сказано в сообщении администрации.

В военно-гражданской администрации региона также сообщили о том, что силовики продолжат обеспечивать безопасность в Херсоне, а жители могут выехать на левый берег Днепра в любой момент, отметив, что Речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань.

Напомним, 19 октября в администрации города Алешки заявили о начале организованного перемещения жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона. Незадолго до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом жителей в другие регионы России, сообщив об участившихся обстрелах гражданской инфраструктуры.