ФСБ предотвратила теракт в отделе пятигорской полиции

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отделении полиции Пятигорска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в отделе полиции Пятигорска, который планировали осуществить сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 24 октября 2022 года.

ФСБ задержала граждан республик Центральной Азии, которые планировали совершить взрывы в отделении городской полиции. Они признались в содеянном.

У задержанных изъяты компоненты взрывного устройства, поражающие элементы, а также схемы, по которым они собирались собрать бомбы. Также обнаружена переписка с зарубежными эмиссарами террористической организации, в которой обвиняемые подтверждают свои намерения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению террористического акта.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сотрудники ФСБ России на территории Ставропольского края вскрыли и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*.

В ходе проведения обысков по местам проживания у подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы (шурупы), приобретенные ими для изготовления бомбы и средства конспиративной связи.

* запрещенная в России террористическая организация