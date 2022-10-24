В Дмитрове воздушный шар с пассажирами окунулся в воду Фото: кадр с видео

В подмосковном Дмитрове прогулка на воздушном шаре закончилась для туристов настоящим экстримом. Аэростат поднялся с площадки, но вместо того, чтобы устремиться в небо, полетел низко над землей и в какой-то момент стал угрожающе снижаться.

Люди, наблюдавшие за полетом, сразу поняли, что что-то идет не так и, как это принято в наше время, включили камеры на мобильных. Пролетая над речкой, шар опустился настолько низко, что корзина, в которой находились люди, зачерпнула воды.

Пилот все же смог исправить ситуацию, и аэростат начал постепенно подниматься в воздух. В итоге из корзины вылилось приличный объем воды, а пассажиры продолжили путешествие с мокрыми ногами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Ленинградской области воздушный шар приземлился в непосредственной близости от частного жилого дома. Инцидент произошел в товариществе «Южная дача», пишет газета "Известия".

Тем временем, российский турист Максим Кузин погиб во время полета на параплане в турецкой Мугле. Мужчина поднялся в горы на 1200 метров в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане, но почти сразу после взлета параплан упал, сообщает телеканал "360".