«Русал» подал иск в Высокий суд Лондона против Владимира Потанина и его компании

Владимир Потанин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Русал» подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд Лондона против Владимира Потанина, а также его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом сказано в заявлении компании в понедельник, 24 октября.

«Претензии "Русала" связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель". Под управлением господина Потанина "Норникель" утратил ряд бизнес-активов», - говорится в сообщении «Русала», где заявляют, что в это «привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки».

Отмечается, что «Русал» настаивает на возмещении убытков, нанесенных, по их мнению, деятельностью Потанина, а также на реализации других средств защиты своих прав. Как уточняется, размер убытков должен будет определить Высокий суд Лондона. В заявлении «Русала» также отмечается, что главой «Норникеля» должен быть «независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями».

В «Русале» также заявили, что ранее пытались вступить в «конструктивные переговоры» с Потаниным для внесудебного урегулирования, но такие попытки «не увенчались успехом», поэтому сейчас компания должна «следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года».