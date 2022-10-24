Клуб "Валдай" обсудит возможные модели мироустройства после гегемонии Запада

Международный дискуссионный клуб "Валдай" открывается в Москве. Фото: организаторы мероприятия

Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" откроется в Москве обсуждением темы "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех" в понедельник, 24 октября 2022 года.

По словам организаторов, обсуждение возможных моделей мироустройства после гегемонии Запада связано с тем, что гегемонии Соединенных Штатов пришел конец. Прежний миропорядок не был ни справедливым, ни безопасным, что и стало причиной возникших военно-политических противоречий, уточнили в "Валдае".

Как ранее писал сайт KP.RU, израильские журналисты выразили мнение, что переориентация внешней политики России на Восток покончит с гегемонией США на мировой арене и даст начало новому многополярному миропорядку.

Обозреватели обратили внимание, что Москва налаживает тесное сотрудничество не только с Пекином, Анкарой и Тегераном. В числе потенциальных партнеров России также называются Пакистан, страны Средней Азии и Персидского залива.

Напомним, Международный дискуссионный клуб "Валдай" — экспертно-аналитический центр, который был основан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Ежегодно Клуб проводит региональные конференции: Азиатскую, Ближневосточную, Европейскую, Центральноазиатскую. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира.