Военком Киева Максимов заявил о необходимости доукомплектования ВСУ

ВСУ не хватает личного состава Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в доукомплектовании, в связи с чем повестки о призыве в войска вручают всем мужчинам в возрасте до 60 лет. Об этом заявил начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов.

"Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны, - подчеркнул Максимов в интервью телеканалу ТСН. - Мобилизация будет продолжаться. Это необходимость".

По его словам, законодательство не регулирует места, где разрешается выдавать повестки, поэтому вручение возможно в где угодно и в любое время.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер военной разведки США Джозеф Донато заявил, что этой зимой тяжелое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.

По его словам, оборонная промышленность США уже испытывает проблемы с поставками вооружения ВСУ, также сокращаются запасы критически важных боеприпасов.

Напомним, Вооруженные силы Украины оказались не готовы к ведению боевых действий в зимних условиях. В частности, военные жалуются на отсутствие теплой экипировки, в результате чего они уже мерзнут холодными осенними ночами.