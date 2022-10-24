Илон Маск заявил, что система Starlink будет работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона Фото: REUTERS

Компания SpaceX намерена обеспечивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине и в случае отказа Пентагона предоставить финансирование на работу данной системы. Такое заявление предприниматель Илон Маск, отвечая вице-премьеру и министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову.

«Еще до того, как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», - написал бизнесмен в своем Twitter в понедельник, 24 октября.

Вице-премьер Украины ответил на сообщение Маска, подтвердив его слова. «Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу устройств Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины», - написал он, поблагодарив бизнесмена.

Напомним, накануне Маск заявил, что его компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, предложив профинансировать все это Пентагону, а позже он заявил, что лишь следует совету обругавшего его бывшего ранее украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который нецензурно порекомендовал ему убираться к черту.