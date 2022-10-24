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В мире24 октября 2022 7:47

Илон Маск заявил, что система Starlink будет работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Вице-премьер Украины ответил на сообщение предпринимателя
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Илон Маск заявил, что система Starlink будет работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Илон Маск заявил, что система Starlink будет работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Фото: REUTERS

Компания SpaceX намерена обеспечивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине и в случае отказа Пентагона предоставить финансирование на работу данной системы. Такое заявление предприниматель Илон Маск, отвечая вице-премьеру и министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову.

«Еще до того, как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», - написал бизнесмен в своем Twitter в понедельник, 24 октября.

Вице-премьер Украины ответил на сообщение Маска, подтвердив его слова. «Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу устройств Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины», - написал он, поблагодарив бизнесмена.

Напомним, накануне Маск заявил, что его компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, предложив профинансировать все это Пентагону, а позже он заявил, что лишь следует совету обругавшего его бывшего ранее украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который нецензурно порекомендовал ему убираться к черту.