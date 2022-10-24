В СК России озвучили две версии крушения военного самолета Су-30 в Иркутске Фото: очевидцев ЧП.

Следственный комитет (СК) РФ в ходе расследования обстоятельств крушения военного самолета Су-30 в Иркутске выдвинул две версии: отказ техники и ошибка пилотирования. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственными органами СКР продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 263 УК РФ... Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.

В комитете также заявляют, что следственные мероприятия продолжаются. На данный момент взяты необходимые пробы и образцы, изъята техническая документация судна, допрошены сопричастные к инциденту лица.

Напомним, 23 октября 2022 года, военный самолет Су-30 упал на жилой частный дом во время проведения летных испытаний. Владельцы дома не пострадали, пожар площадью 200 кв. метров удалось быстро ликвидировать. Погибли два пилота-испытателя.

Сайт KP.RU писал, что оба летчика - единственные погибшие при крушении Су-30 в Иркутске, были опытными пилотами с большим стажем. Причина, по которой они не катапультировались, не ясна.