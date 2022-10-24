Пилоты упавшего в Иркутске самолета Су-30 потеряли сознание в полете Фото: Фото очевидцев

Пилоты упавшего в Иркутске военного самолета Су-30 не смогли отвести воздушное судно от жилого сектора из-за потери сознания в полете. Об этом заявили в экстренных службах.

«Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», - приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб, который также сообщил, что причиной потери сознания пилотов могла стать ошибка наземного персонала при подготовке к полету кислородных баллонов.

Напомним в минувшие воскресенье, 23 октября, на двухэтажный дом в Иркутске упал военный самолет Су-30. В результате происшествия возник пожар, площадь которого превысила 200 кв. м. Позже МЧС сообщил, что инцидент произошел во время проведения испытательного полета. Жертвами крушения стали два пилота. Сообщалось, что жертв среди местных жителей нет, однако некоторые постройки в зоне падения были разрушены.

Как писал сайт KP.RU, Следственный Комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту падения самолета. Речь идет о ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».