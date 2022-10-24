Бастрыкин запросил доклад по высказыванию Красовского о детях

Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову подготовить оперативный доклад по поводу высказывания журналиста Антона Красовского в эфире телеканала RT.

С жалобой на поведение журналиста обратился один из пользователей соцсетей.

"В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского, - говорится в сообщении телеграм-канала СК. - Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений".

Как ранее писал сайт KP.RU, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала "диким и омерзительным" высказывание Красовского о том, что детей, которые говорят, что "москали оккупировали Украину", нужно "топить". Симоньян подчеркнула, что после этого сотрудничество издания с Красовским приостановлено. Позднее Красовский извинился за свои слова.