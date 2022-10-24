Турция усилила контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в Министерстве обороны республики.

Как уточняется в публикации, в западной части Черного моря начались мероприятия по наблюдению за минами с воздуха при помощи морских патрульных самолетов, а также вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, используются минно-тральные и патрульные корабли, которые работают в координации с командованием береговой охраны.

«Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения. Также поддерживается высокая готовность спецназа SAS (подводных команд) к обнаружению мин», - отмечают в статье, где также уточняют, что вся деятельность по наблюдению проводится в координации с Румынией и Болгарией, которые также обмениваются информацией.

Отмечается, что на данный момент в рамках наблюдения за минами в общей сложности провели около 3 917 часов навигации и 1 131 час полетов.

Издание напомним, что в марте и начале апреля 2022 года было обезврежено в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, в Игнеаде и у Кефкена. Накануне, 19 октября, мина была обнаружена у побережья Кыйыкей в Кыркларели.