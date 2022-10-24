Глава Евросовета заявил о праве Киева самостоятельно принимать решения по переговорам с Россией

Шарль Мишель Фото: REUTERS

Власти Украины вправе самостоятельно решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радио France Inter в понедельник, 24 октября 2022 года.

"Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать", - подчеркнул Мишель.

По его словам, независимо от этого Евросоюз намерен продолжать поддержку Киева в военном, экономическом и политических планах.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с главой Незалежной Владимиром Зеленским последнюю ситуацию на Украине.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что "в ходе переговоров Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров".

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин всегда открыт для переговоров. По его словам, "изменилось только, наверное, позиция украинской стороны, потому что она за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с РФ".