Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 октября 2022 8:26

Глава СВР Нарышкин назвал недопустимой риторику Запада о возможности применения ядерного оружия

Глава СВР Нарышкин также вспомнил об уроках Карибского кризиса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава СВР Нарышкин назвал недопустимой риторику Запада о возможности применения ядерного оружия

Глава СВР Нарышкин назвал недопустимой риторику Запада о возможности применения ядерного оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москву очень беспокоит риторика западных стран о возможности применения ядерного оружия. Такое заявление в понедельник, 24 октября, сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», - заявил глава СВР.

При этом, по словам Нарышкина, у самой России, нет риторики об использовании ядерного оружии. «Нет. Абсолютно», - подчеркнул директор Службы внешней разведки, отвечая на соответствующий вопрос.

Нарышкин также вспомнил об уроках Карибского кризиса, отметив, что они заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав.

«Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс», - заявил он, указав на то, что данный компромисс «нужен и сегодня».