Глава СВР Нарышкин назвал недопустимой риторику Запада о возможности применения ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москву очень беспокоит риторика западных стран о возможности применения ядерного оружия. Такое заявление в понедельник, 24 октября, сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», - заявил глава СВР.

При этом, по словам Нарышкина, у самой России, нет риторики об использовании ядерного оружии. «Нет. Абсолютно», - подчеркнул директор Службы внешней разведки, отвечая на соответствующий вопрос.

Нарышкин также вспомнил об уроках Карибского кризиса, отметив, что они заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав.

«Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс», - заявил он, указав на то, что данный компромисс «нужен и сегодня».