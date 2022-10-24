На Эльбрусе появилась самая высокая в Восточной Европе вышка МегаФона

Теперь хорошая связь и скоростной мобильный интернет охватывают горнолыжные трассы и альпинистские маршруты до самой седловины Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

МегаФон поставил базовую станцию на высоте 3890 метров – рекорд для Восточной Европы. Это зона контрастов с резкими перепадами температур, поэтому станцию поместили в специально разработанный металлический термобокс, который оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления. Это позволит свести к минимуму риск отказов.

Теперь хорошая связь и скоростной мобильный интернет охватывают горнолыжные трассы и альпинистские маршруты до самой седловины на высоте 5325 метров, где находятся мини-гостиницы, в которых альпинисты проходят акклиматизацию перед штурмом вершины.

«Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», — прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов.