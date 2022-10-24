Госсекретарь США Блинкен назвал “необоснованными” предупреждения России о применении “грязной бомбы” Украиной

Госсекретарь США Блинкен в разговоре с МИД Украины Кулебой назвал “ложными” заявления России о “грязной бомбе” Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, позиция Вашингтона в вопросе применения Киевом “грязной бомбы” остается однозначной: заявления России о применения ядерного оружия украиной - “необоснованные”. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

США выражают "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - цитируют слова Блинкена.

"Блинкен заявил <...> Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории". По версии госсекретаря США, "мир распознает любые попытки России использовать эти утверждения в качестве предлога для эскалации", - утверждает Прайс.

По словам руководителя пресс-службы, они также обсудили продолжение оказания помощи Украине со стороны мирового сообщества в области экономики, безопасности и гуманитарной поддержки в требуемом объеме. Блинкен вдобавок пообещал немедленную реакцию на действия России в конфликте с Украиной.

Ранее сайт KP.RU писал, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не поверили предупреждениям главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заверил министров обороны нескольких стран, что киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Информация о том, что украинские власти готовят провокацию, которую намерены провести на территории Украины при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой “грязной бомбой”, появилась вчера 23 октября 2022 года.