Байден признал, что общественность США вправе беспокоиться за его здоровье

Американский лидер Джо Байден сделал важное заявление по поводу своего здоровья Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден считает, что американская общественность вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами, которые пройдут в 2024 году.

"Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть", - рассказал американский лидер в своем интервью MSNBC.

По словам Байдена, американские избиратели имеют полное право беспокоиться о его здоровье, так как он является человеком преклонного возраста.

Ранее действующий президент США публично заявил о том, что собирается идти на второй срок. Он намерен стать кандидатом на пост главы государства от американской Демократической партии и в 2024 году одержать уверенную победу над кандидатом-республиканцем (им теоретически может стать экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп).

Однако пока даже на уровне руководства Демпартии нет однозначного одобрения решения Байдена о выдвижении на новый четырехлетний президентский срок. Так что, для того, чтобы вступить в борьбу с Трампом или другим представителем Республиканской партии, для начала Байдену придется убедить в своей состоятельности собственных однопартийцев.