Глава Кузбасса Сергей Цивилев провел открытый урок, посвященный 80-летию Сталинградской битвы

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 3 ноября с открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам стартует серия мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы, сообщил губернатор Сергей Цивилев. Глава региона провел открытый урок, посвященный юбилейной дате. Занятие прошло 24 октября в кемеровской школе № 45.

«Президент России подписал указ о праздновании в следующем году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Для подготовки мероприятий создан штаб, в котором я представляю Сибирский федеральный округ, - рассказал Сергей Цивилев. - Сибирь внесла огромный вклад в победу в этой страшной битве, в боях погибло 200 тысяч сибиряков. По моему предложению мероприятия начнутся 3 ноября 2022 года, с открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам».

Открытые уроки проходят во всех школах Кузбасса в рамках цикла «Единый региональный урок истории». Их проводят не только школьные учителя, но и представители органов местного самоуправления, ветераны и лекторы общества «Знание».