В России на 24 октября 2022 года выявлено 7 329 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 7 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 24 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 89 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 8 329 человек, что на 21,3% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем, 23 октября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 475 человек, что на 28,2% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 24 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 380 264. Жертвами COVID-19 стало 389 626 человек, а выздоровело 20 727 435 пациентов.

Кроме того, согласно приведенной статистике, 94 697 949 жителей страны сделали прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от COVID-19.