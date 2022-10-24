Рогов заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на Запорожскую область

Украинские войска готовятся к контрнаступлению на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к контрнаступлению на Запорожскую область. Об этом заявил член главного совета региона Владимир Рогов в эфире Первого канала в понедельник, 24 октября 2022 года.

По его словам, это видно по тому, как Киев перебрасывает технику и живую силу на линию боевого соприкосновения.

"Сейчас боевики ВСУ уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению, - аргументировал Рогов. - Идет накапливание живой силы противника и техники".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов сообщил, что власти Украины и Вооруженные силы страны начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область РФ, провокации на границе региона могут начаться уже в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию. Атаковавшие задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.