Участницу шоу финского «Голос» отстранили от участия из-за российского паспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы финского шоу «Голос» отстранили от выступлений певицу с российским паспортом, которая приехала в Финляндию семь лет назад из Петербурга, а в 2022 году стала гражданской Финляндии.

Как передает телеканал Yle, певица прошла предварительный отбор, однако перед съемками получила письмо, где ей отказали в дальнейшем участии. Организаторы уточнили, что российское гражданство исполнительница «могло вызвать политические дискуссии вокруг неполитизированного шоу».

«Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место... Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», заявила участница конкурса, комментируя произошедшие, отметив, что ранее не сталкивалась в Финляндии с дискриминацией.

Как стало известно, при огласке истории исполнительнице предложили вернуться на конкурс, однако она отказалась.

Офис омбудсмена по вопросам равноправия не стал комментировать данную ситуацию. Там только заявили, что конституция Финляндии запрещает дискриминацию по национальному происхождению, языку или гражданству, поэтому девушка имеет право обратиться в районный суд.