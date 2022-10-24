Нарышкин назвал американскую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки военным преступлением

Сергей Нарышкин сделал жесткое заявление о действия США в 1945 году Фото: kremlin.ru

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что американская атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки является военным преступлением.

По его мнению, если бы человечество в свое время вынесло бы справедливый приговор политическому и военному руководству США, принявшему решение о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, то мир получил бы надежную "антиядерную прививку".

"Это военное преступление, преступление против человечности осталось безнаказанным", - цитирует Нарышкина информагентство РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путина публично заявил о том, что именно США являются страной, которая создала прецедент применения ядерного оружия, уничтожив два японских города в 1945 году. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего большого выступления 30 сентября нынешнего года.

Путин подчеркнул, что, помимо бесчеловечной бомбардировки двух японских городов, Соединенные Штаты также "оставили страшный след" в памяти народов Кореи и Вьетнама.