"Победа" возобновит прямые рейсы с Турцией с 23 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Лоукостер "Победа" планирует возобновить авиасообщения с Анталией в Турции к 23 декабря 2022 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает "КоммерсантЪ". Соответствующую заявку авиакомпания подала в Росавиацию.

"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию. Авиакомпания постоянно рассматривает разные направления развития маршрутной сети", - подтвердили в пресс-службе компании.

Источник "Ъ" в Минтрансе сообщает, что рейсы в Анталию будут летать семь раз в неделю. Также "Победа" рассматривает возможность начать полеты в Стамбул.

На данный момент единственным зарубежным направлением компании является Минск в Белоруссии. Полеты в этом направлении осуществляются из Санкт-Петербурга три раза в неделю.

Собеседник из "Аэрофлота" также подтвердил планы на возобновление сообщений с Турцией. Откуда будут производиться полеты в Стамбул пока не решено, однако, самым вероятным пунктом отправления может стать аэропорт Шереметьево.

Напомним, 18 октября 2022 года также анонсировали возобновление зарубежных рейсов. Речь идет о направлении из Новосибирска в Пхукет Таиланд. С 5 ноября 2022 года запустят прямые рейсы. Летать самолеты будут раз в неделю. Авиакомпанией перевозчиком станет Pegas fly.