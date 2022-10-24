Дегтярев озвучил объемы дорожного строительства на 2023 год

Глава региона подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры повышает качество жизни населения. Фото: правительство Хабаровского края

Очередное заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций было посвящено реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожная инфраструктура – это, в буквальном смысле, вены и артерии экономики региона. Там, где есть дороги, возникает торговля, пассажирский и грузовой трафик, а люди получают возможность комфортно и безопасно добираться из одной точки в другую. Именно поэтому властями Хабаровского края уделяется такое внимание вопросу развития существующей дорожной сети.

Бессменным председателем заседания остается губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, в самом начале встречи отметивший, что в рамках проекта регион уже добился внушительных результатов, которые видны каждому жителю.

- Развитие транспортной инфраструктуры, приведение автодорог в нормативное состояние, модернизация мостов и путепроводов, внедрение интеллектуальных транспортных систем – все это оказывает непосредственное влияние на повышение качества жизни населения. Именно такую цель ставит перед нами Президент страны Владимир Владимирович Путин, - пояснил Михаил Дегтярев.

В 2022 году в рамках проекта задействовано 3,93 миллиардов рублей, треть из этой суммы предоставлена федеральным бюджетом. В списке наиболее значимых объектов значится участок автомагистрали проспекта 60-летия Октября в Хабаровске протяженностью 3,3 километров, а также ремонт участка автомобильной дороги по улице Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщила в своем докладе министр транспорта края Ирина Горбачева, до конца года планируется завершить работы на 130 объектах.

Глава региона заявил о полной готовности 93 объектов, согласно данным на сентябрь 2022 года.

- Отдельно подчеркну, что в программу впервые включен ремонт мостовых сооружений. Только на одной из самых протяженных автодорог края, по которой много нареканий и жалоб - «Селихино – Николаевск-на-Амуре» - до конца года восстановят 16 мостов. К этому снаряду не подходили десятилетиями, но сегодня, благодаря нашему лобби, она включена в опорную сеть российских дорог, - добавил губернатор.

Работа по повышению безопасности для пешеходов и водителей также приносит свои плоды – количество погибших уменьшилось на 21% по сравнению с прошлогодним периодом с января по сентябрь. Губернатор подчеркнул, что улучшенные показатели – результат совместной работы краевого правительства, сотрудников ГИБДД и органов местного самоуправления.

Заявленные на следующие два года планы по проекту «Безопасные качественные дороги» предполагают приведение в нормативное состояние 230 объектов автомобильных дорог общей протяженностью более 250 километров. Кроме того, в период с 2023 по 2024 годы будут отремонтированы 36 мостов.