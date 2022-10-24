Нарышкин заявил, что мир не должен допустить получения Украиной ядерного оружия

Сергей Нарышкин Фото: kremlin.ru

Украина стремится обладать ядерным оружием, но мир не должен этого допустить. Об этом рассказал журналистам руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в понедельник, 24 октября 2022 года.

О ядерных амбициях президент Незалежной Владимир Зеленский заявлял еще на мюнхенской конференции безопасности, напомнил Нарышкин.

"Тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием, - подчеркнул глава СВР. - Мир не должен этого допустить".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил нескольких западных министров обороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Напомним, в начале октября Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные удары" по территории Российской Федерации. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия.