Три ракеты украинской армии попали в Каховскую ГЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, а три ракеты попали в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется», - приводит РИА Новости заявление экстренных служб.

Как заявил глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений в результате обстрелов нет, а станция продолжает работать.

Напомним, сегодня, 24 октября, появилось сообщение о том, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны, в которую могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, а позже заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что на линии фронта в Херсонской области в плен была захвачена украинская группа диверсантов.