В Госдуме предложили ввести новую отсрочку от частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Государственной думы России Сергей Каргинов и Иван Сухарев предложили освободить от частичной мобилизации отцов двоих при беременности жены третьим ребенком. Письмо с соответствующей инициативой направлено на имя вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает RT.

Народные избранники считают, что необходимо внести в законодательство изменение, предоставив отсрочку отцам двоих детей, если срок беременности супруги составляет 22 недели и выше.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что Минобороны РФ согласовало отсрочку по частичной мобилизации для многодетных отцов, с тремя и более детьми. Такое решение было принято на основе многочисленных сигналов от граждан России с просьбой не призывать мужчин из многодетных семей.

По его словам, отменено более 9500 решений о призыве многодетных отцов. Их отозвали из воинских частей и вернули в семьи.