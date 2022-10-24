Ассоциация банков России предложила отложить выпуск новых купюр до 2024 года Фото: REUTERS

В Ассоциации банков России (АБР) предложили отложить запуск в оборот новых российских купюр до 2024 года. Об этом "Известиям" рассказали в АБР. Отложенный пуск в оборот обусловлен неготовностью банкоматов к приему новых купюр. Лишь 20% российских банков заявили о возможности принять новые банкноты номиналом 100 рублей.

"По стратегии ЦБ, в 2022-м планировалось заменить банкноты в 100 рублей, в следующем — тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы — каждый последующий год", - пишут в издании.

Сейчас в АБР рассматривают возможность пустить в оборот все банкноты в 2024 году. За это время подразделения предположительно успеют подготовить банкоматы к приему новых купюр.

Дело в том, что в России задействованы порядка 200 тыс. банкоматов, и примерно 60% из них произведены компаниями NСR и Diebold Nixdorf. Эти компании ушли из РФ из-за санкций и перестали заниматься обслуживанием терминалов. Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров заявил, что настройка банкоматов невозможна, либо будет производиться по "неофициальным каналам". По его мнению, менять 120 тыс. устройств только для запуска новых банкнот слишком расточительно, поэтому, вероятно, процесс затянется на два-три года, пока терминалы этих производителей не выйдут из оборота по причине износа.

"Пока вопрос с платежными устройствами не решится, запускать новые номиналы банкнот крайне нерационально и затратно для всех финорганизаций", - цитируют "Известия" вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Напомним, в июне 2022 года Банк России представил новую 100-рублевую банкноту. Войлуков же пояснил, что в оборот купюру еще не вводили, потому что на фоне санкций участники рынка не могут обновить технику для ее распознавания.