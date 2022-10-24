Психолог дала советы, которые помогут справиться с частыми конфликтами в семье Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова дала советы, как справиться с частными семейными конфликтами. Эксперт отмечает, что во время ссоры участники противостояния видят неуважение к себе.

Часто ссоры и скандалы во взрослом возрасте – это отголоски детский отношений с родителями. Вступая в конфликт важно отдавать себе отчет в том, что детство закончилось и теперь проблемы надо решать по-другому.

- Нужно взрослеть и брать ответственность за свои эмоции. Дать себе ценность, тогда не сложно будет ощутить, что рядом есть дорогие тебе люди, - говорит психолог NEWS.ru.

Она отмечает, что при таком подходе проблемы будут решаться легче, так как будет возможность высказать свою точку зрения, задать интересующие вопросы и прийти к компромиссу.

В любом споре важно исходить из позиции: что я могу сделать в этой конкретной ситуации.

- Чтобы улучшить ситуацию внутри семьи. Не подсказывать партнеру, как ему стоит выступать, а помогать, не обвиняя друг друга, — сказала Наумова.

Она советует не бояться делать первый шаг и идти на компромисс. А еще заглянуть в себя, часто отправная точка реакции – это детские обиды, о которых напомнила взрослая ситуация.

- Неважно, кто идет на сближение, главное, что любящие супруги могут потерять друг друга и разрушить свою семью только из-за того, что кто-то до сих пор находится в детском конфликте, который прокручивается во взрослом возрасте, — подытожила Наумова.