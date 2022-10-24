Песков заявил, что золотовалютные резервы РФ фактически сворованы странами коллективного Запада

Дмитрий Песков раскритиковал Запад за массовый арест российских активов Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что многие российские активы (включая и золотовалютные резервы РФ) были фактически сворованы странами коллективного Запада. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами.

"Многие активы РФ, включая золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. РФ будет бороться с арестом своих активов, но пространство для маневра ограничено", - подчеркнул Песков.

Ранее в Евросоюзе запустили дискуссию по поводу возможности передачи заблокированных российских активов властям Украины. Ряд стран Запад выступают за подобные недружественные по отношению к РФ шаги и считают, что это якобы "может помочь в завершении конфликта на Украине".

При этом многие западные государства считают подобный подход неприемлемым. Так, власти Швейцарии уже официально отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе о передаче Киеву арестованных активов РФ.