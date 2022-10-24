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Политика24 октября 2022 10:04

Песков заявил, что золотовалютные резервы РФ фактически сворованы странами коллективного Запада

Представитель Кремля заявил, что РФ постарается защищать свои активы
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Песков раскритиковал Запад за массовый арест российских активов

Дмитрий Песков раскритиковал Запад за массовый арест российских активов

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что многие российские активы (включая и золотовалютные резервы РФ) были фактически сворованы странами коллективного Запада. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами.

"Многие активы РФ, включая золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. РФ будет бороться с арестом своих активов, но пространство для маневра ограничено", - подчеркнул Песков.

Ранее в Евросоюзе запустили дискуссию по поводу возможности передачи заблокированных российских активов властям Украины. Ряд стран Запад выступают за подобные недружественные по отношению к РФ шаги и считают, что это якобы "может помочь в завершении конфликта на Украине".

При этом многие западные государства считают подобный подход неприемлемым. Так, власти Швейцарии уже официально отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе о передаче Киеву арестованных активов РФ.