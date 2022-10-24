Глава Евросовета признал, что Евросоюз вступил в гонку вооружений из-за Украины

Шарль Мишель Фото: REUTERS

Евросоюз уже вступил в гонку вооружений на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радио France Inter в понедельник, 24 октября 2022 года.

"Боюсь, что у нас нет выбора, - уточнил Мишель, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений".

Политик выразил мнение, что страны-участницы Европейского союза "слишком долго полагались на США в обеспечении своей безопасности". Он также уточнил, что ЕС готовится создать общий рынок боеприпасов, чтобы восполнить запасы, опустевшие из-за поставок Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же интервью Шарль Мишель заявил, что власти Украины вправе самостоятельно решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией. По его словам, независимо от этого Евросоюз намерен продолжать поддержку Киева в военном, экономическом и политических планах.

Напомним, Россия открыта к работе по недопущению гонки вооружений, снижению напряженности и минимизации стратегических рисков, но это возможно только на основе уважения интересов страны и равноправия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ходе заседании Первого комитета ГА ООН.