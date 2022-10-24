Песков прокомментировал сообщения об изъятии книг Акунина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 24 октября, заявил, что общей тенденции к запрету спектаклей, а также художественных произведений деятелей культуры, которые покинули страну, в России не наблюдается

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление писателя Бориса Акунина о том, что с афиш театров снимают его имя, а некоторые журналисты заявили, что с витрин магазинов исчезают книги, авторы которых были признаны иноагентами.

«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, поскольку книги продаются, в том числе упомянутых вами писателей», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле подобные проявления «культурой отмены».

Песков указал на то, что позиция президента России Владимира Путина была ранее «заявлена абсолютно четко и однозначно, и здесь не должно быть никаких сомнений». «Здесь какой-то общей тенденции мы не фиксируем, ее быть не может», - отметил, что «вряд ли есть какие-то основания для» того, чтобы бороться с такими произведениями.