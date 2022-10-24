В Киеве вновь объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве 24 октября 2022 Фото: REUTERS

В Киеве объявлена воздушная тревога в понедельник, 24 октября 2022 года. Об этом сообщают местные власти.

По данным украинских журналистов, также воздушную тревогу объявили в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Отметим, что это происходит уже не впервые за сутки. Так, ночью сирены завыли в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что без света на Украине находятся девять регионов. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что разрушена энергоинфраструктура Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой и нескольких других областей.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада.