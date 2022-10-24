Рогов допустил подрыв украинскими военными Днепровской и Каховской ГЭС для затопления Запорожской АЭС

Запорожский политик Владимир Рогов заявил о том, что боевики ВСУ могут осуществить масштабную кровавую акцию уже в ближайшее время

Власти Запорожской области РФ считают возможным одновременный подрыв Днепровской и Каховской ГЭС украинскими военнослужащими для вывода из строя Запорожской атомной электростанции. С соответствующим заявлением выступил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

""Я не исключаю, что они попробуют совместить два сценария. С одной стороны, сначала рвануть Днепрогэс, а затем еще и Каховскую ГЭС. То есть сначала затопить Запорожскую АЭС, а потом не дать возможности ее охлаждать", - сообщил запорожский чиновник в интервью информагентству ТАСС.

Ранее о реальной угрозе подрыва украинскими военными Каховской ГЭС публично сообщали и власти Херсонской области РФ. По данным руководства региона, нельзя исключать угрозу подтопления Херсонской области из-за действий украинских военных и неонацистов около ГЭС в районе Каховки на Днепре. В связи с этим херсонские власти призвали мирное население региона как можно скорее эвакуироваться в безопасные места.