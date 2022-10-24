Глава Минобороны Румынии Василе Дынку подал в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Румынии Василе Дынку сообщил, что уходит в отставку. Причиной этого решения он назвал невозможность продолжения сотрудничества с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

"Сегодня утром я направил прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ. Я оправдываю свой жест с точки зрения невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией", - сообщил Дынку в соцсети.

Представители парламентской партии партия "Союз спасения Румынии" (USR) ранее попросили премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с поста министра национальной обороны за его заявления о том, что кризис на Украине может быть завершен только через переговоры. При этом Чукэ ограничился только беседой с министром.

Ранее сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул 14 июля в Румынии. Инцидент произошел недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где он использовался военными из США в целях тренировки, уточнял глава румынского Минобороны Василе Дынку. Беспилотник разбился примерно в 14.00 в нескольких километрах от авиабазы Кампиа Турзи, где также находятся американские солдаты.