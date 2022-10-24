ФТС России получила от стран Прибалтики сообщения о замораживании таможенного сотрудничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской Федерации получила от стран Прибалтики письма, в которых сообщалось о замораживании таможенного сотрудничества. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил заместитель главы службы Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции в Москве.

Как отметил заместитель главы ФТС, российский границы с Европейским союзом «и есть границы с Прибалтийскими странами и Финляндией». По его словам, у России «все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран».

«По моему мнению ... чистой воды политика. В силу политических жестких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества», - заявил замглавы ведомства.

Давыдов заявил, что службы прибалтийских стран не отвечают на звонки, а также отметил, что в конце лета 2022 года очереди на границы из Латвии в России достигали до 1 000 машин. «Это товары, которые востребованы на нашем рынке», - подчеркнул он.