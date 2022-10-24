Глава Якутии предлагает освободить от транспортного налога участников СВО, призванных из республики

Глава Якутии Айсен Николаев инициировал новую меру поддержки для участников специальной военной операции – освобождение от уплаты транспортного налога за 2022 год.

«Поручил распространить льготу на все виды транспорта, зарегистрированные на военнослужащего, и предусмотреть проактивный режим ее действия, чтобы участники специальной военной операции были освобождены от необходимости подачи заявления в налоговый орган», - отметил Айсен Николаев.

Таким образом, в случае принятия закона участник СВО автоматически освобождается от уплаты транспортного налога. Соответствующий проект республиканского закона в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госсобрания региона.

Новой льготой воспользуются мобилизованные и военнослужащие, принимающие или принимавшие участие с 24 февраля 2022 г. в специальной военной операции и заключившие в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач с 24 февраля 2022 года.