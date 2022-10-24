Российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные поразили живую силу и военную технику в 174 районах, а также уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 24 октября.

По информации ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии удалось поразить четыре пункта управления украинских войск возле населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области 72 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.