На Люберецких очистных сооружениях завершается четвертый этап масштабной модернизации

Люберецкие очистные сооружения. Фото: пресс-служба Мосводоканала.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении четвертого этапа масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Перезагрузку огромного коммунального комплекса проводят с заботой об экологии. При этом повысится комфорт для тех, кто живет в соседних кварталах.

«Работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2023 году, - отметил заммэра. - На финальной стадии сейчас четвертый этап, результатом которого станет обновление первичных отстойников и аэротенков, запуск цеха сгущения осадка и сооружений ацидофикации».

По его словам, в результате запустят блок очистки сточных вод на более чем 300 тысяч кубометров в сутки. Все источники неприятных «ароматов» оснастят специальными перекрытиями и системами газоочистки. Они дают гарантию исчезновения эмиссии плохо пахнущих веществ.

«Благодаря строительству новых аэротенков и ацидофикаторов планируется значительно повысить степень удаления соединений азота и фосфора из сточных вод, ведь именно эти вещества негативно влияют на экосистемы водоемов», - уточнил Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился некоторыми подробностями реконструкции Люберецких очистных сооружений.

«Уже построили блок механической очистки стоков и первый блок биологической. Все сооружения оборудовали газоочистными установками. Сейчас – на 4 этапе – меняем оборудование и внедряем новейшие технологии очистки сточной воды на втором блоке. Она включает в себя несколько ступеней, в том числе обеззараживание ультрафиолетом. После этого в природу возвращается чистая вода. На очистных сооружениях уже применяются безотходные технологии. Извлечённый мусор не скапливается на полигонах, а идëт на термическую утилизацию. Опробовано производство твёрдого биотоплива из илового осадка», – отметил Сергей Собянин в публикации во «Вконтакте».

СПРАВКА «КП»

Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) принимают и очищают стоки из пяти округов Москвы и некоторых городов Московской области. Сюда входят северо-западные, северные, северо-восточные и восточные районы столицы, а также Химки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы. Это крупнейшее предприятие такого рода в Европе.

Масштабное обновление ЛОС проходит поэтапно с 2020 года. При этом внедряются новейшие технологии. Благодаря этому создается фактически безотходное производство. Собранный во время очистки осадок полностью перерабатывается на новом заводе по производству твердого биологического топлива.