Цена газа в Европе упала ниже 1000 долларов впервые с июня 2022 года

Стоимость газа в Европе снизилась до 989 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе ходе торгов в понедельник, 24 октября, упала ниже 1000 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с 14 июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общее снижение стоимости газа с начала дня составило более 14%. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 989 долларов за тысячу кубометров, или 97 евро за МВт·ч.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда.

Напомним, эксперты уверены, что снижение стоимости газа в Европе связано с погодными условиями и как только начнутся холода, ситуация изменится. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов полагает, что уже к середине ноября цены на бирже снов пойдут вверх, так как начнется сезон зимних закупок.