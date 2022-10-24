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Политика24 октября 2022 10:50

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Об этом сообщили украинские издания
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 24 октября, на всей территории Украины, об этом сообщают украинские СМИ.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. Об этом передавала украинская газета "Зеркало недели". Так, согласно данным издания, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.