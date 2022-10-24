Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 24 октября, на всей территории Украины, об этом сообщают украинские СМИ.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. Об этом передавала украинская газета "Зеркало недели". Так, согласно данным издания, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.