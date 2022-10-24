Российские силы отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в понедельник, 24 октября, заявило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области.

«На купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Министерства обороны РФ также заявил, что в результате огневого поражения подразделения украинской армии были отброшены на исходные позиции. По его словам, было уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, а также один танк, четыре пикапа и пять бронетранспортеров.

Напомним, сегодня, 24 октября, в Херсоне объявили о начале формирования территориальной обороны, в которую могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, а позже замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что на линии фронта в Херсонской области в плен была захвачена украинская группа диверсантов.