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Политика24 октября 2022 10:54

Российские силы отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщило, что российские силы отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские силы отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские силы отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в понедельник, 24 октября, заявило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области.

«На купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Министерства обороны РФ также заявил, что в результате огневого поражения подразделения украинской армии были отброшены на исходные позиции. По его словам, было уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, а также один танк, четыре пикапа и пять бронетранспортеров.

Напомним, сегодня, 24 октября, в Херсоне объявили о начале формирования территориальной обороны, в которую могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, а позже замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что на линии фронта в Херсонской области в плен была захвачена украинская группа диверсантов.