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Политика24 октября 2022 11:04

Лавров призвал страны Запада активнее работать с ООН по продуктовой сделке

Украинское зерно должно идти беднейшим странам, считает глава МИД РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия призывает активнее работать с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы замысел пакетной сделки воплощался в жизнь и украинское зерно шло беднейшим государствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"... Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (генсекретарем ООН - прим. ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.

Ранее Сергей Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.

Также ранее в Минобороны Турции сообщили, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины. Судна направляются в Стамбул, уточнили в ведомстве.