Лавров заявил, что с марта Киев не предоставил списка "жертв" в Буче

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия неоднократно обращалась с призывом предоставить список "жертв" в Буче, где была организована антироссийская провокация, но с марта Киев этого так и ни сделал. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 24 октября 2022 года.

"Мы с марта обращаемся ко всем, кто может помочь, предоставить информацию об именах тех, кто пал жертвой, - уточнил Лавров. - Я даже обратился публично к генсекретарю ООН, чтобы он добился списка этих лиц. Никакой реакции! Лишнее свидетельство того, насколько прозрачна Украина и насколько ей нечего скрывать".

Напомним, власти и СМИ Украины распространили видео, снятое якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших. В Министерстве обороны РФ опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в Буче, заявив, что Вооруженные силы РФ покинули этот город 30 марта.

Позднее Сергей Лавров заявил, что провокация в Буче направлена на срыв переговоров России и Украины. Он обратил внимание на то, что провокация в Буче случилась именно в то время, когда "Украина положила на бумагу возможные мирные положения, в том числе и по Крыму".