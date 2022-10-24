Выброс радиации из-за обстрелов Киевом Запорожской АЭС затронет практически всю Европу

В Минобороны РФ раскрыли последствия обстрелов ВСУ территории Запорожской АЭС Фото: REUTERS

В российском министерстве обороны заявили о возможных серьезнейших последствиях непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины территории Запорожской атомной электростанции.

"Прогноз показал, что выброс радиокативных веществ из-за обстрелов Киевом Запорожской АЭС затронет практически всю Европу", - подчеркивают в военном ведомстве РФ.

В Минобороны России поясняют, что с 24 февраля 2022 года по настоящее время территория Запорожской АЭС подверглась 39 огневым ударам со стороны ВСУ. 10 ударов наносились с применением БПЛА и 29 с использованием различных артиллерийских систем.

Ранее тема безопасности Запорожской АЭС стала главной темой недавних переговоров российского президента Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Международная организация пытается убедить Киев создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Москва в целом может согласиться на подобный шаг, но, как поясняют власти Запорожской области РФ, главным условием создания подобной зоны безопасности должен стать отвод украинских войск.